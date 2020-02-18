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У Трампа вводять санкції проти "дочки" "Роснефти" — ЗМІ

Вівторок, 18 лютого 2020, 19:15
 

Адміністрація Трампа у вівторок оголосила про запровадження санкцій проти "дочки" російської нафтової компанії "Роснефть" за допомогу Венесуелі обійти санкції щодо експорту нафти.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Wall Street Journal, про це заявив американський чиновник, який обіймає високу посаду в адміністрації Дональда Трампа.

Під санкції потрапила зареєстрована у Швейцарії компанія Rosneft Trading SA. Вона виступала посередником при продажу нафти з Венесуели по всьому світу від імені режиму Ніколаса Мадуро, зазначив представник адміністрації президента США.

За словами посадовця, Rosneft Trading SA минулого місяця допомогла Каракасу продати 2 млн барелів нафти до країн Західної Африки. Він попередив – усі, хто вестиме справи із цією компанією, ризикують теж потрапити у чорний список.

Під американські санкції потрапив також президент Rosneft Trading SA Дідьє Казіміро.

Додамо, Казіміро з 2010 по 2012 роки був президентом компанії ТНК-ВР Коммерс, українського підрозділу однієї із провідних нафтогазових компаній Росії ТНК-ВР.

Європейська правда

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