Що передбачає новий законопроєкт про бізнес-омбудсмена

Джерело: НВ

Згідно з новою версією законопроєкту бізнес-омбудсмен отримує часткову недоторканість та право виступати на засіданнях Верховної Ради.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Бізнес-омбудсмен Марчін Свенчицкий зазначив, що новий законопроект передбачає запрошення бізнес-омбудсмена на слухання і засідання в комітети парламенту, дозволяє йому виступати з парламентської трибуни, як це передбачено для президента, прем'єр-міністра, уповноваженого Верховної Ради з прав людини і ряду інших посад.

Омбудсмен заявив, що на засіданні комітету одноголосно підтримали ініціативу скасувати старий закон, через велику кількість редагувань.

У комітеті з питань економічного розвитку заявили, що готові оперативно зібрати підписи під версією нового законопроекту. Прийняття закону "Про заснування бізнес-омбудсмена" визначили пріоритетним завданням Верховної Ради після завершення роботи над питанням про ринок землі", - прокоментував Свенчицкий.

Крім цього, у новому законопроекті відмовилися від пункту про недоторканність, однак залишили особливий порядок відкриття кримінального провадження проти бізнес-омбудсмена та його заступників: обвинувачення і притягнення до кримінальної відповідальності може бути тільки при подачі генпрокурора (як і в законі про депутатську недоторканність - ЕП).

"Новий документ пропонує зобов'язати міністрів, керівників служб і підконтрольних їм органів в регіонах надавати відповіді на запити бізнес-омбудсмена з повною аргументацією і в установленому законом порядку", – додав Свенчицкий.

Нагадаємо:

У серпні Кабмін затвердив рішення наглядової ради Ради бізнес-омбудсмена від 30 липня про обрання бізнес-омбудсменом Марчіна Свєнчицкого.

Марчін Свенчицкий – в минулому мер Варшави, член польського уряду, а також депутат Сейму (парламенту) Польщі.

15 жовтня новий новий бізнес-омбудсмен офіційно вступив на посаду, своїм першочерговим завданням він бачить ухвалення Верховною Радою закону про установу бізнес-омбудсмена.

Бізнес-омбудсмен вважає, що в разі дотримання ряду умов українська економіка може досягти рівня польської через 15 років - серед цих умов він назвав реалізацію всіх рішень Угоди про асоціацію з ЄС.