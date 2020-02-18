Нефьодов розповів, як впливає коронавірус на митні надходження

Торгівля з Китаєм може скоротитися через коронавірус, але поки що складно спрогнозувати чи вплине це на надходження до бюджету.

Про це повідомив голова Державної митної служби Максим Нефьодов в інтерв'ю РБК-Україна.

"Принаймні, вже є перші повідомлення, що на деяких фабриках встановлюють додаткові відпустки.

Звичайно, може бути падіння обсягів або подорожчання товарів, які йдуть з Китаю.

Вплив на надходження митниці через цієї проблеми поки складно спрогнозувати. Ця тенденція ще не настільки очевидна", - пояснює Нефьодов.

Також голова митниці розповів, як йдуть справи з посилками з маркетплейса AliExpress.

"Вони (посилки - ред.), напевно, йдуть повільніше. Їх, наскільки знаю, додатково дезінфікують при відправленні. Можливо, і свідомо притримують відправлення, оскільки вірус, наскільки відомо від лікарів, живе на поверхні без контакту з людьми якийсь обмежений час", - коментує Нефьодов.

Нагадуємо:

Кожного робочого дня з початку 2020-го року Державна митна служба перераховує до бюджету близько 1 мільярда гривень.

За 2019 рік Державна митна служба зібрала в державний бюджет 14,6 мільярдів доларів - це на 1 мільярд доларів більше, ніж у 2018 році.