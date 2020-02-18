Платіжки на газ знизяться завдяки стабілізації ринку і транзитній угоді — Оржель
Зниження цін на газ у платіжках стало можливим завдяки підписанню договору про транспортування газу та стабілізації ситуації на українському та європейському ринках.
Про це заявив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель передає прес-служба відомства.
"У лютому, у березні, влітку – буде рекордно менша ціна на газ, адже нам вдалося стабілізувати ситуацію на ринку газу," - зазначив Оржель.
Він також підкреслив, що завдяки підписанню транзитної угоди з РФ, трейдери не змогли заробити мільярдні прибутки.
"..Я безпосередньо сидів із людьми-трейдерами і вони казали, що дивляться чи підпише Україна, чи не підпише цей договір.
У разі не підписання, вони б заробили великі гроші – мільярди доларів, у разі підписання – втратили б величезні кошти.
Вони не заробили, але це дало можливість зменшити ціни для наших українців", - наголошує міністр.
Також Оржель додав, що гроші, які держава отримала в рамках Стокгольмського арбітражу, уряд хоче витратити на дороги.
Нагадуємо:
12 лютого прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що у лютому платіжки будуть найнижчими за всю зиму.
"Вона буде нижче, ніж в грудні. Зараз те, що ми бачимо, це те, що ціни на газ продовжують знижуватись. Ми це точно забезпечимо, щоб це було враховано в платіжці. Тобто в грудні вона була мінімальна, в лютому вона буде найнижчою за всю зиму", - сказав прем'єр.
Енергопровайдер ETG.UA повідомляє, що ціна газу на українському ринку впала до позначки 186 доларів за 1 тис кубометрів починаючи з 3-го кварталу 2019-го року, що є мінімумом для останніх 10-ти років.
"Нафтогаз" уже порахував січневу ціну на паливо за новою методикою. Вона становить 4 650 грн за тис куб м (без ПДВ, націнки газзбутів і транспортування). Це на 25% менше, ніж у січні 2019 року. Однак якщо порівнювати з груднем 2019 року, то ціна виросла на 8,7%.
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