Платіжки на газ знизяться завдяки стабілізації ринку і транзитній угоді — Оржель

Зниження цін на газ у платіжках стало можливим завдяки підписанню договору про транспортування газу та стабілізації ситуації на українському та європейському ринках.

Про це заявив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель передає прес-служба відомства.

"У лютому, у березні, влітку – буде рекордно менша ціна на газ, адже нам вдалося стабілізувати ситуацію на ринку газу," - зазначив Оржель.

Він також підкреслив, що завдяки підписанню транзитної угоди з РФ, трейдери не змогли заробити мільярдні прибутки.

"..Я безпосередньо сидів із людьми-трейдерами і вони казали, що дивляться чи підпише Україна, чи не підпише цей договір.

У разі не підписання, вони б заробили великі гроші – мільярди доларів, у разі підписання – втратили б величезні кошти.

Вони не заробили, але це дало можливість зменшити ціни для наших українців", - наголошує міністр.

Також Оржель додав, що гроші, які держава отримала в рамках Стокгольмського арбітражу, уряд хоче витратити на дороги.

Нагадуємо:

12 лютого прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що у лютому платіжки будуть найнижчими за всю зиму.