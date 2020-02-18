Cуд зобов'язав Google розкрити особистість користувача, який залишив негативний відгук

Федеральний суд Австралії зобов'язав Google розкрити особисті дані анонімного користувача, який залишив негативний відгук про роботу стоматолога-хірурга.

Про це пише abcnews.

Доктор Метью Каббабе стверджує, що користувач під ніком CBsm 23 порадив "триматися подалі" від дантиста, а процедуру, яку йому робили, назвав "надзвичайно незручною, некомфортною".

Стоматолог звернувся до Google з проханням видалити відгук, а після відмови - розкрити особистість анонімного користувача, але компанія знову відхилила його запит, пояснивши тим, що "немає достатніх підстав для розслідування".

Каббабе звернувся до суду, який дозволив йому подати заяву про наклеп, а Google зобов'язав розкрити особисті дані, включаючи імена, номери телефонів, місця розташування та IP-адреси всіх користувачів, які могли бути причетними до публікації відгуку.

Google вже заявила, що не буде коментувати будь-які правові питання у даній справі.

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