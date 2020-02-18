ВВП Японії скоротився на понад 6%

ВВП Японії скоротився на 6,3% в річному вираженні в IV кварталі 2019 року.

Про це пише The Wall Street Journal.

Головною причиною стало підвищення податку з продажів з 8 до 10% в жовтні, через який споживчі витрати за підсумками кварталу впали на 11,5% в річному вираженні.

Результат виявився набагато гіршим за прогнози аналітиків, які очікували зниження на 3,9%, зазначає The Wall Street Journal. Це найсильніше скорочення японської економіки з II кварталу 2014 року, коли ВВП зменшився на 7,4% в річному вираженні через попереднє підвищення податку з продажів з 5 до 8%.

Перешкодити відновленню японської економіки може епідемія коронавірусу в Китаї. На частку китайців припало 37% з 44 млрд доларів, витрачених туристами в Японії в 2019 році. Але в кінці січня китайський уряд запровадив заборону на виїзд туристичних груп за кордон.

Крім того, деяким японським компаніям, наприклад Nissan, доводиться припиняти виробництво через брак комплектуючих з Китаю.

Деякі економісти попереджають, що за підсумками нинішнього кварталу в Японії може початися технічна рецесія (скорочення ВВП протягом двох кварталів поспіль). За оцінками Марі Івасіти з Daiwa Securities, ВВП країни скоротиться на 0,5% в річному вираженні в I кварталі 2020 року.