Україна стала купувати у 7 разів більше та продавати удвічі менше яблук

За шість місяців поточного сезону триває зростання імпорту яблук в Україну, в той же час експорт скорочується.

Про це повідомляє EastFruit.

"У сезоні 2019/20 років Україна продовжує імпортувати дуже багато яблука - набагато більше, ніж у попередні два сезони. Імпорт яблука за першу половину сезону (серпень 2019 року - січень 2020 року), досяг 7,1 тис. тонн і був у 7 разів вищим, ніж за той же період у попередньому сезоні. Також обсяг імпорту перевищував показники сезону 2018/19 років у п'ять разів", - зазначають аналітики платформи.

Паралельно знижувався й експорт - за перші шість місяців поточного сезону поставки українського яблука були трохи менше 14 тис. тонн, тоді як на рік раніше до кінця січня було експортовано вже понад 25,6 тис. тонн яблука.

Навіть в не найбільш продуктивному сезоні 2017/18 років, коли урожай яблука в Україні постраждав від весняних заморозків, до кінця січня було експортовано вже 21,6 тис. тонн яблука нового врожаю.

"Високі внутрішні ціни на яблуко в Україні в поточному сезоні стимулюють їх імпорт. Основний обсяг яблука для свіжого ринку ввозиться з Польщі, хоча на ринок вже почали надходити і перші партії яблука преміальної якості з Італії, продаються у високому ціновому сегменті.

Звичайно, що в такій ситуації дуже складно експортувати яблуко, так як і Польща та навіть Молдова були більш конкурентними за ціною на яблуко, ніж Україна", - зазначає економіст інвестиційного департаменту Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН Андрій Ярмак.

З початку 2020 року, більшість сортів яблука на ринку України подорожчали на 10-20%. Тенденція до зростання ціни тривала й минулого тижня.

Експерти зазначили, що експорт яблук у попередньому сезоні активізувався в січні-березні, проте цього року обсяги експорту цих фруктів із України були нижчими, ніж у грудні.

Втім, імпортери фруктів відзначають перспективу зростання середньої ціни на яблуко на ринках ОАЕ, Саудівської Аравії та країнах Азії (Сінгапур, Малайзія тощо) у зв'язку зі скороченням обсягів поставки дешевого яблука з Китаю. У зв'язку з небезпекою коронавірусу, багато країн ввели ембарго на поставки продуктів з Китаю, що не могло не позначитися на цінах.

"Крім того, споживачі в цих країнах загалом добре сприймають українську продукцію за її якісні параметри. Уже наприкінці 2019 року Україна почала активніше експортувати яблуко в ОАЕ, Малайзію, Саудівську Аравію, Оман, Бахрейн і навіть Бангладеш. Тому, не виключено, що експорт українського яблука в лютому-березні все-таки зросте", - прогнозують аналітики.