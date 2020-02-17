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Apple продала більше смарт годинників ніж вся швейцарська індустрія

Понеділок, 17 лютого 2020, 17:24
 
Джерело: Itc

У 2019 році Apple продали майже 31 млн пристроїв, що на 36% більше, ніж в минулому році. Уся швейцарська годинникова промисловість, продала всього близько 21,1 млн. пристроїв, що на 13% менше, ніж роком раніше.

Про це повідомляє CNN Busines, згідно з дослідженнями Strategy Analytics.

Вінсент Тільке, аналітик дослідницької фірми Canalys зазначив, що погляд на продажі тільки в одиницях,  не дають повного уявлення. Apple годинники, можливо, доведеться змінювати частіше, ніж швейцарські годинники, щоб оновити свою технологію та збільшити термін служби акумулятора.  

За його словами швейцарські годинники в середньому приблизно вдвічі дорожчі, ніж годинники Apple: 1000 дол проти 500 дол.

"Apple Watch з'явився як власний символ статусу і пропонує конкурентоспроможну альтернативу швейцарським годинникам середнього класу", - заявив Стівен Вальцер, старший аналітик Strategy Analytics.

Компанія  отримує вигоду від своєї більшої екосистеми: iPhone, iPad та інших продуктів фірми Apple. Швейцарські компанії також продають смарт-годинники, вони працюють в екосистемі Android та використовують  WearOS на базі Android.

Нагадаємо:

Раніше ЕП повідомляла про те, що американський кардіолог звинувачує Apple в порушенні патенту на свій метод виявлення аритмії мерехтіння, який використовують в Apple Watch.

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Apple Швейцарія

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