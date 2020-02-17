У Києві вводять спільний е-квиток на метро та наземний транспорт

З 1 квітня 2020 року в метро та наземному транспорті Києва для оплати проїзду діятиме єдиний електронний квиток. Також запроваджується "туристичний" подобовий проїзний.

Про це повідомила директорка Департаменту економіки та інвестицій КМДА Наталія Мельник, передає прес-служба адміністрації.

Зазначається, що квиток, окрім метро, буде діяти в автобусах, трамваях, троллейбусах, електричках та фунікулері.

"Квиток, "не прив’язаний" до певного виду транспорту – це зручно, в першу чергу, для пасажирів...

...Розроблена нова гама проїзних квитків. Наприклад, пасажир користується метро та тролейбусом двічі у день протягом 21-го робочого дня на місяць.

Отже, він здійснює 84 оплати за проїзд. У такому разі йому вигідно придбати проїзний квиток на 92 поїздки.

Вартість кожної такої поїздки становитиме вже не 8, а 6 гривень 25 копійок. При цьому, 8 поїздок залишаються "резервними", – пояснила Мельник.

Таким чином, нова гама проїзних квитків передбачає фіксовані кількості поїздок на всіх видах громадського транспорту протягом місяця, в залежності від потреб пасажира. Тариф при цьому залишається на рівні 8 гривень за одну поїздку.

Зокрема, діятимуть проїзні на 46, 62, 92 та 124 поїздки на місяць, вартістю 290 грн, 390 грн, 575 грн та 770 грн відповідно. Також можна буде придбати "безлімітні" проїзні на всі види громадського транспорту за 1300 гривень.

Також вводиться в обіг "туристичний" проїзний квиток – із терміном дії протягом 24, 48 та 72 годин з моменту активації. Коштуватиме такий квиток 100, 150 та 200 гривень відповідно.

Одночасно діятимуть картки Kyiv Smart Card із можливістю поповнення до 50 поїздок за один раз. Поїздки можуть бути використані на всіх видах наземного громадського транспорту. Таке поповнення дає можливість заощадити до 1,5 гривні на кожній поїздці.

У КМДА зауважують, що придбані до 31 березня 2020 року поїздки на пластиковій безконтактній картці, яка діє виключно в метро, дійсні до 31 березня 2021 року.

Наголошується, що така система оплати проїзду розроблена у зв’язку з обладнанням усього громадського транспорту автоматизованою системою обліку оплати проїзду.

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