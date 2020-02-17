"Укрзалізниця" нарощує обсяги продажу металобрухту

"Укрзалізниця" у січні 2020 року реалізувала через систему "Прозорро.Продажі" 20 лотів, загальною вагою 50,8 тисяч тон на суму 217,9 мільйона гривень.

Про це повідомляє прес-служба держкомпанії.



Всього було виставлено 33 лота, загальною вагою 66,3 тисяч тон.

Упродовж 2020 року "Укрзалізниця" має намір збільшити продажі металобрухту, заплановано до продажу 276 тис. тонн.

Нагадаємо, що протягом 2019 року на відкритих торгах через електронні майданчики "Прозорро.Продажі" "Укрзалізниця" продала 97,2 тис. тонн металобрухту на суму 579,9 млн грн.





