Роздрібні мережі знижують ціни на автогаз

За вихідні середня ціна автогазу знизилась ще на 10 копійок за літр - до 11,60 грн/л.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку "Консалтингової групи А-95".

Зазначається, що мережа групи "Приват" опустила ціни на 9-12 копійок за літр - до 10,79 - 10,89 грн/л.

Водночас на станціях KLO автогаз подешевшав на 30 копійок за літр, а на станціях Glusco - на 60 копійок за літр.

"У таких мережах, як AMIC, Shell, SOCAR, "БРСМ-Нафта", "Автотранс", UPG, SUN OIL, Mango і Motto автогаз подешевшав в межах 5-25 копійок за літр.

"Роздрібні ціни автогазу почали знижуватися в кінці січня. З того моменту середня ціна на АЗС опустилася на 7% або на 95 копійок за літр", - пише enkorr.