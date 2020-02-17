Топ-менеджер Приватбанку очолив платіжний департамент НБУ

Олексій Шабан

Член правління Приватбанку Олексій Шабан з 17 лютого очолив Департамент платіжних систем та інноваційного розвитку Національного банку.

Про це повідомляє прес-служба НБУ у Facebook.

Зазначається, що Шабан пропрацював понад 24 роки у Приватбанку, з 2018 року - був членом правління банку з питань роздрібного бізнесу.

За словами заступника голови НБУ Сергія Холода, одним із пріоритетів для НБУ в межах виконання цілей Стратегії розвитку фінансового сектору України до 2025 року є фінансова інклюзія - йдеться про підвищення доступності та рівня користування фінансовими послугами в Україні.