Одеський аеропорт перевів до нового терміналу всі виліти

"Аеропорт Одеса" 16 лютого завершив переклад вильотів рейсів всіх авіакомпаній в новий термінал.

Про це повідомляє avianews.com.

Повідомляється, що більшість авіакомпаній перейшли в новий термінал 26 грудня 2019 року.

На старому аеровокзалі, побудованому в 1961 році, до 16 лютого продовжив обслуговуватися лоу-кост Ryanair.

В аеропорту тоді це пояснили бажанням авіакомпанії виконувати посадку пасажирів в літак без використання автобусів.

Зі старого терміналу люди могли пройти до літака пішки, тоді як при використанні нового - вони доставляються за допомогою автобусів. Це пов'язане з неготовністю нового перону, в зв'язку з чим повітряні судна паркують на старих стоянках на відстані декількох сотень метрів.

Нагадаємо:

Новий термінал в Одесі почали будувати в 2012 році. Він має площу 29 тис. кв. метрів і передбачає можливість установки чотирьох телетрапів, в той час як площа старого аеровокзалу становить 8 тис. кв. метрів.

У 2017 році в нову будівлю перевели приліт внутрішніх і міжнародних рейсів.

З 2019 року тут почали обслуговувати вильоти спочатку внутрішніх, а потім міжнародних рейсів.