МХП створює Research & Innovation Hub на базі Еко Енерджи

Агроіндустріальний холдинг МХП на базі свого підприємства Еко Енерджи створив Research & Innovation (R&I) Hub, який займатиметься дослідженнями в галузях енергетичних технологій, енергоефективності, органічного землеробства тощо.

В МХП планують, що R&I Hub допоможе з розробкою новітніх рішень, які можна запровадити в бізнесі компанії.

Серед ключових напрямів бачать дослідження та впровадження нових технологій в енергетиці, енергоефективності та енергозбереження, технології органічного землеробства для відродження родючості ґрунтів та пошук інноваційних рішень для моніторингу викидів СО2 та їхнього зменшення.

Також хаб займатиметься пошуком та підтримкою інноваційних стартапів.

"R&I Hub об’єднав глибокий інженерний досвід, наукове лідерство та практичну спрямованість команди, до якої увійшли доктори та кандидати наук і провідні фахівці компанії. R&I Hub має на меті слугувати відкритою платформою для креативності та неупередженості поглядів, перевірки сміливих ідей та втілення інноваційного бачення у реальні бізнес процеси компанії", — зазначив Олександр Домбровський, президент МХП Еко Енерджи, до структури якого увійшов хаб.

Серед нагальних планів новоствореного хабу:

- інтеграція біогазових об’єктів і технологій виробництва зеленого водню;

- проектування та будівництво систем накопичення і збереження енергії;

- впровадження та використання систем штучного інтелекту та технологій Smart-grid для оптимізації управління енергетичними ресурсами компанії;

- створення сучасної лабораторії у сфері біоенергетики для глибокого дослідження та аналізу біомаси, органічних добрив та виробничих процесів.

Нагадаємо, у 2018-2019 роках в МХП реалізовували програму MHP Accelerator з пошуку, акселерації та інтеграції інноваційних технологій і розробок.

У грудні 2019 року було введено в експлуатацію першу чергу біогазового комплексу "Біогаз Ладижин" із встановленою енергетичною потужністю 12 МВт.

Також на підприємствах холдингу пілотують "віртуального енергетика" — розробку стартапу a-Gnostics, що використовує широкі можливості науки про дані (Data science) та машинного навчання (Machine learning) для оптимізації витрат на електроенергію промислових споживачів.

Вже вдалось зекономити мільйони гривень. Завдяки цим та іншим проектам, у 2019 році МХП було визнано інноваційним лідером в галузі АПК. Таким чином, створення Research & Innovation Hub стане логічним продовженням інноваційної трансформації агроіндустріального холдингу.