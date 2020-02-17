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Французький міністр прогнозує вкрай жорсткі торгові переговори Британії і ЄС

Понеділок, 17 лютого 2020, 10:47
 

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан попередив Британію: на торгових переговорах з ЄС після Brexit їй слід очікувати "кровопролитної битви".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Ле Дріан сказав, що обидві сторони далекі одна від одної з цілого ряду питань.

"Я думаю, що з приводу торгових питань і механізму майбутніх відносин, які ми збираємося почати обговорювати, ми будемо рвати один одного на частини", - зазначив міністр.

"Але це частина переговорів, кожен буде відстоювати свої інтереси", – додав він.

Він також сказав, що Британії буде важко досягти мети щодо укладення угоди про вільну торгівлю до кінця року.

Уряд Британії заявив, що хоче укласти угоду, засновану на "дружньому співробітництві між суверенними рівними".

Велика Британія офіційно вийшла з ЄС два тижні тому, але поки триває перехідний період, щодо неї діють правила спільного ринку ЄС.  

Європейська правда

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Франція Британія ЄС Brexit

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