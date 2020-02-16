В США заявили, що Росія не зможе добудувати "Північний потік-2"

Джерело: Європейська правда

Росія не зможе завершити будівництво газопроводу Nord Stream 2 в Балтійському морі, США й надалі наполягатимуть на своїй незгоді з проєктом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр енергетики США Ден Бруйетту в інтерв’ю агентству Bloomberg на полях Мюнхенської безпекової конференції.

Відповідаючи на питання про спроби Росії обійти санкції США щодо трубопроводу і завершити його самостійно, міністр відповів: "Вони не зможуть".

Він відхилив твердження про те, що "Газпром" зіштовхнеться з невеликою затримкою у зв’язку із санкціями США. "Це буде дуже велика затримка, тому що в Росії немає технологій", - впевнений міністр.

"Якщо вони розроблять їх (технології), то побачимо, що вони робитимуть. Але я не думаю, що це буде так само легко, як сказати: дивіться, ми вже майже впорались, ми практично завершили", - сказав Бруйетт.

При цьому міністр підкреслив, якщо Росія що-небудь придумає для добудови газопроводу, США розглянуть додаткові заходи.

Нагадаємо:

"Газпром" очікує, що газопровід "Північний потік - 2" буде запущений до кінця 2020 року.

20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни, який передбачає запровадження санкцій проти російських газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік". Під штрафні заходи потраплять судна, які займаються прокладкою труб для цих газогонів, а також громадяни, які мають відношення до роботи цих суден.

У Німеччині заявили, що запроваджені США санкції не завадять завершити роботу щодо "Північного потоку-2", натомість лише затримають її.

Після цього швейцарська компанія Allseas, кораблі якої здійснювали прокладку труб по дну Балтійського моря для газопроводу "Північний потік-2", офіційно заявила про зупинку робіт.

У грудні 2019 року офіційний представник Nord Stream 2 AG, компанії-оператора проєкту, Єнс Мюллер заявив російським ЗМІ, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" завершено на 93,5%.

Директор Євразійського центру Атлантичної ради США (Atlantic Council) Джон Гербст заявив, що будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" затримається на два роки або навіть більше.

В кінці січня 2020-го року у Газпромі заявили, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" буде завершено російською стороною.

Нещодавно російське судно-трубоукладач "Академік Черський", здатне вести будівництво "Північного потоку-2" закінчило модернізацію і вирушило з порту Находки в Сінгапур.

Раніше міністр енергетики РФ Олександр Новак заявляв, що саме це судно можуть використовувати для прокладки "Північного потоку-2".

"Північний потік - 2" включає дві нитки газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. м газу в рік, які прокладаються від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Українська правда.