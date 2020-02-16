Топ найбільших торгівельних країн-партнерів України

Джерело: Дзеркало тижня

За підсумками 2019 року Україна експортувала товарів на загальну суму $50,06 млрд, а імпортувала на $60,7 млрд.

Про це повідомляє Держстат.

Більше 41% української торгівлі товарами проходило з ЄС. За рік Україна експортувала в ЄС товарів на $20,75 млрд, а імпортувала — на $25 млрд.

Друге місце за обсягом імпорту з України зайняла Польща. Українські компанії експортували в країну товарів на $3,29 млрд (6,6% всього експорту). Імпорт з Польщі склав $4,1 млрд (6,7% всього імпорту).

Третє місце — за Росією. Україна продала туди своїх товарів на $3,24 млрд (6,5% експорту). За обсягами імпорту РФ зайняла друге місце після Китаю з показником $6,98 млрд (11,5% всього імпорту).

Найбільшу частину українського експорту становили товари агропромислового комплексу. За останній рік Україна підвищила експорт зернових на третину.

На другому місці — експорт металургійної продукції, який знизився на 11,8%.

Масла Україна продала на $4,7 млрд, що склало 9,5% всього експорту.

Найбільше імпортували в Україну машинного обладнання — майже 22% всього імпорту. Частка мінеральних продуктів (руди, вугілля, нафти і газу) в імпорті склала 21,4%.

Нагадаємо:

Раніше ЕП писала, що 2019-му році експорт товарів і послуг зріс на 11,2% - до 63,68 млрд дол, а імпорт - на 6%, до 67,31 млрд дол.

У 2018 році експорт товарів з України становив 47,3 млрд доларів (на 9,4% більше, ніж у 2017 році), імпорт – 57,2 млрд доларів (на 15,3% більше).