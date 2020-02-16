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Канада хоче оновити угоду про вільну торгівлю з Україною - ЗМІ

Неділя, 16 лютого 2020, 10:59
 
Джерело: Дзеркало тижня

Канадський уряд ініціював громадське обговорення варіантів удосконалення угоди про вільну торгівлю з Україною.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

У міністерстві міжнародної торгівлі заявили, що консультації стосовно модернізації угоди "дадуть підприємцям, промисловості та всім громадянам можливість допомогти Канаді визначити її інтереси у перемовинах з Україною".

"Консультації нададуть інформацію стосовно того, як уряд має диверсифікувати та розширити преференційний доступ Канади до України, упевнившись, що це створить можливості, вигідні усім", - зазначили в офісі міністра міжнародної торгівлі.

Громадські слухання, участь у яких можуть узяти усі охочі, триватимуть до 16 березня.

Нагадаємо:

Угода про вільну торгівлю між Канадою та Україною набрала чинності 1 серпня 2017 року. 

10 лютого 2020-го року прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що технічні консультації про розширення Угоди про вільну торгівлю між Україною і Канадою на рівні експертів завершилися і тепер мають розпочатись формальні переговори про розширення.

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Канада торгівля

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