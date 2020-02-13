Московський суд оштрафував Facebook і Twitter за відмову перенести сервери в РФ

Мировий суд Таганського району Москви оштрафував соцмережі Twitter та Facebook на 4 мільйони рублів за недотримання вимоги про локалізацію даних росіян.

Про це повідомляє "Новая газета" з посиланням на прес-службу Таганського районного суду.

Обидва компанії уже штрафували за відмову зберігати бази даних російських користувачів у РФ - тоді сума штрафу становила 3 млн рублів, після чого російські депутати підвищили максимальний штраф до 6 млн рублів.

Зазначається, що суд ухвалив рішення за частиною 8 статті 13.11 Кодексу про адміністративні правопорушення РФ - "невиконання оператором під час збору персональних даних зобов’язання зі збереження персональних даних громадян РФ із використанням баз даних, що знаходяться на території Росії".

Закон про зберігання персональних даних діє з вересня 2015 року. Законодавці зобов'язали компанії зберігати і обробляти персональні дані росіян на території країни. Соцмережа LinkedIn відмовилася виконувати ці вимоги і у листопаді 2016 року її внесли до реєстру порушників закону про персональні дані. Доступ до її сайту в РФ був заблокований.