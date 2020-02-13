Турецька авіакомпанія Atlasglobal почала процедуру банкрутства
Турецька авіакомпанія Atlasglobal запустила процедуру банкрутства і припинила виконання рейсів 12 лютого.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Avianews.
На офіційному сайті авіакомпанії поки немає інформації про банкрутство, однак рейси Atlasglobal на сайтах аеропортів скасовані, а купити квитки на будь-який рейс неможливо.
Створений у 2001 році авіаперевізник стане першим банкрутом в історії цивільної авіації Туреччини.
Авіакомпанія зазнавала фінансових труднощів в останні роки і 26 листопада 2019 року призупинила польоти. 21 грудня рейси були відновлені, але за скороченою маршрутною мережею. Польоти виконувались зі Стамбула в Анталію, Лондон, Багдад, Тель-Авів, Тегеран і Амстердам.
Проблеми Atlasglobal відбилися і на дочірній авіакомпанії Atlasjet Ukraine, яка 26 листопада 2019 року припинила польоти за своїм єдиним маршрутом Одеса-Стамбул.
AtlasGlobal виконувала польоти по 24 напрямках, включаючи Велику Британію, Францію, Німеччину, Нідерланди та країни Близького Сходу. Флот авіакомпанії складається з 18 літаків.
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