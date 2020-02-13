Голова Морадміністрації не буде представником бізнес-груп — Криклій

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що новий голова Морської адміністрації не буде представником бізнес-груп.

Про це він сказав в інтерв'ю LIGA.net.

Міністр заявив, що деякі претенденти, які були на першому конкурсі, викликали відверті зауваження.

"Є певні бізнес-групи, зацікавлені в лобіюванні своїх бізнес-інтересів та інтересів свого кандидата", - додав він.

Криклій наголосив, що він не належить ні до якої бізнес-групи, зокрема СКМ, Нібулон та ТИС. "Я завжди намагаюся бути об'єктивним, у мене немає мотивації комусь підігрувати, або навпаки", - запевнив міністр.

"Сподіваюся, конкурс, який зараз буде проходити, буде не крайнім, а останнім. І будуть гідні кандидати, з якими ми зможемо реалізувати стратегію перезавантаження цього органу", - резюмував Криклій.

Нагадаємо:

22 серпня 2018-го року Кабінет міністрів прийняв рішення про запуск Державної служби морського та річкового транспорту України (Морської адміністрації).

Морська адміністрація є єдиним центральним органом виконавчої влади, діяльність якої спрямовується і координується Кабінетом міністрів через Міністра інфраструктури.

Основними завданнями Морської адміністрації є реалізація державної політики у сферах морського та річкового транспорту, торговельного мореплавства, судноплавства на внутрішніх водних шляхах, забезпечення навігаційно-гідрографічного мореплавства, а також забезпечення та здійснення державного нагляду за безпекою на морському та річковому транспорті.

21 жовтня 2019-го року Кабінет міністрів звільнив голову Морської адміністрації Дмитра Петренка і його заступників.