Голова Морадміністрації не буде представником бізнес-груп — Криклій
Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що новий голова Морської адміністрації не буде представником бізнес-груп.
Про це він сказав в інтерв'ю LIGA.net.
Міністр заявив, що деякі претенденти, які були на першому конкурсі, викликали відверті зауваження.
"Є певні бізнес-групи, зацікавлені в лобіюванні своїх бізнес-інтересів та інтересів свого кандидата", - додав він.
Криклій наголосив, що він не належить ні до якої бізнес-групи, зокрема СКМ, Нібулон та ТИС. "Я завжди намагаюся бути об'єктивним, у мене немає мотивації комусь підігрувати, або навпаки", - запевнив міністр.
"Сподіваюся, конкурс, який зараз буде проходити, буде не крайнім, а останнім. І будуть гідні кандидати, з якими ми зможемо реалізувати стратегію перезавантаження цього органу", - резюмував Криклій.
Нагадаємо:
22 серпня 2018-го року Кабінет міністрів прийняв рішення про запуск Державної служби морського та річкового транспорту України (Морської адміністрації).
Морська адміністрація є єдиним центральним органом виконавчої влади, діяльність якої спрямовується і координується Кабінетом міністрів через Міністра інфраструктури.
Основними завданнями Морської адміністрації є реалізація державної політики у сферах морського та річкового транспорту, торговельного мореплавства, судноплавства на внутрішніх водних шляхах, забезпечення навігаційно-гідрографічного мореплавства, а також забезпечення та здійснення державного нагляду за безпекою на морському та річковому транспорті.
21 жовтня 2019-го року Кабінет міністрів звільнив голову Морської адміністрації Дмитра Петренка і його заступників.
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