Нацбанк дозволив банкам ще 3 місяці не розкривати усі дані про послуги

Національний банк урахував пропозиції банків, та надав їм додаткові три місяці на адаптацію до нових вимог щодо розкриття інформації про послуги на вебсайтах та в рекламі.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Вимоги до банків запрацюють, починаючи з 2 червня 2020 року (раніше вимоги до вебсайтів мали вступити в дію з 2 березня 2020 року).

"Головна зміна, яка має відбутися на вебсайтах та рекламі банків, – має з’явитися достовірна, правдива, актуальна та достатня за обсягом інформація про послуги, їхню повну вартість для споживача, умови отримання та ризики.

Це дасть змогу споживачеві приймати справді зважені фінансові рішення", - повідомляє прес-служба регулятора.

Повідомляється, що упродовж лютого-травня 2020 року Національний банк разом із банками проведуть спільну роботу та відпрацюють вимоги, аби з червня споживачі могли легко отримувати від фінансових установ вичерпну інформацію про банківські послуги.

Профільний підрозділ Національного банку – Управління захисту споживачів фінансових послуг – з 2 червня 2020 року почне здійснювати щоденний моніторинг вебсайтів і реклами банків та контролювати дотримання вимог до розкриття інформації.

Нагадуємо:

2-го грудня Національний банк затвердив нові вимоги до розкриття банками інформації про послуги в рекламі і на сайтах, а також рекомендації щодо організації банками розгляду звернень споживачів.

Раніше заявлялося, що через три місяці банки повинні розкрити всю інформацію про послуги для клієнтів на сайті, а через 6 місяців - зробити калькулятор послуг, що показує реальні витрати або доходи.

Також в цей термін повинні запрацювати нові правила про рекламу банків - вона повинна буде містити істотні характеристики банківської послуги, зокрема, інформацію про повну вартість, умови отримання послуги, ризики і т.д.

НБУ повідомляє, що за нерозкриття інформації про послуги в повному обсязі в законодавстві передбачені штрафні санкції від 300 до 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожен випадок.