Криклій про конкурс на посаду голови УЗ: Хотілося б великий вибір

Міністр інфраструктури Владислав Криклій не знає, хто буде подаватися на конкурс голови правління "Укрзалізниці" та запевнив, що не має фаворитів серед кандидатів на посаду.

Про це він сказав в інтерв'ю liga.net.

Відповідаючи на питання, чи є у нього фаворит серед кандидатів, Криклій підкреслив:

"Абсолютно ні. Точно буде не Кравцов. Я не знаю, хто буде подаватися. Хотілося б великий вибір".

При цьому міністр назвав "маячнею" чутки про те, що він нібито лобіює кандидатуру екс-керівника Південно-Західної залізниці Олексія Кривопішина.

На питання про те, чи буде подаватися на конкурс голова "Укрпошти" Ігор Смілянський, голова Мінінфраструктури відповів:

"Не знаю. Подивимося. Поки він активно займається "Укрпоштою".

Також він зазначив, що Deutsche Bahn у плані кадрів нікого не рекомендують.

За словами Криклія, в "Укрзалізниці" з'явиться новий керівник без приставки в.о. після конкурсу.

"Я так розумію, Желько (нинішній в.о. голови правління Желько Марчек. - ред.) не планує подаватися - у нього таких амбіцій немає".

Міністр додав, що до кандидатів на посаду голови правління УЗ "широка рамка вимог".

"За подробицями потрібно звертатися в компанію, яка займається відбором", - сказав він.

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Нагадаємо:

Вартість послуг міжнародної компанії Boyden по забезпеченню пошуку і відбору кандидатів на посаду голови "Укрзалізниці" становить 837,5 тисяч гривень.

5 лютого Кабінет міністрів призначив в.о. голови правління "Укрзалізниці" члена правління компанії Желько Марчека.

Кабінет міністрів погодив звільнення голови "Укрзалізниці" Євгена Кравцова без переведення на іншу посаду.

Глава "Укрзалізниці" Євген Кравцов, якого 29 січня звільнив уряд, повідомив, що після розірвання з ним достроково контракту він отримає чималу компенсацію. Водночас він не повідомив про яку саме суму йдеться.