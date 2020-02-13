Wizz Air може відновити роботу представництва в Україні

Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що європейського лоукостера Wizz Air цікавить український ринок і повернення свого представництва в Україні.

Про це він повідомив в інтерв'ю для Ліга.Бізнес.

"Їм (Wizz Air - ред.) цікавий ринок України і повернення представництва. Вони бачать, як ми динамічно ростемо на 20% в рік, випереджаючи середньоєвропейські показники...Коли це буде, на яких умовах говорити не можу - йде діалог. Якщо вийде, це буде великий і важливий сигнал для інших", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, в 2015 році Wizz Air закрив українську авіакомпанію "Візз Ейр Україна" і різко скоротив кількість рейсів з країни. Українські рейси перевели на обслуговування угорської "дочкою" лоукоста.

"На жаль, ми були змушені прийняти таке рішення через тривалу напруженість у Східній Україні, девальвацію та нестійкість української гривні, обмеження платежів постачальникам у зв’язку з контролем за іноземною валютою і невизначеність нових порядків для авіації та обмеження, що можуть бути цим викликані", - заявила тоді прес-служба лоукостера.