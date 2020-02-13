Мінекоенерго та Світовий банк оцінять вплив змін клімату на Україну

Українські і міжнародні науковці під егідою Світового банку та Мінекоенерго України проведуть дослідження впливу змін клімату на економіку України до 2030, 2050 та 2100 років.

Про це повідомляє прес-служба Мінекоенерго.

"Для оцінки біофізичних впливів використовуватимуть сучасні методики прогнозів. Це дасть змогу передбачити ризики наслідків зміни клімату в Україні до 2030, 2050 і 2100 років за 3 сценаріями, ймовірного, росту викидів парникових газів і збільшення температури", - йдеться у повідомленні.

"Один з найважливіших заходів адаптації до зміни клімату - це скорочення викидів парникових газів. Це дасть змогу попередити негативні наслідки, які можуть виникнути в майбутньому. Сценарії майбутніх змін напряму залежать від темпів скорочення людством парникових газів", - заявила заступниця міністра енергетики та захисту довкілля Ірина Ставчук.

Зазначається, що оцінку змін клімату в Україні проводитиме консорціум європейських інститутів - Баський центр змін клімату (BC3) та Metroeconomica, вони співпрацюватимуть із національними експертами Українського гідрометеорологічного інституту, Українського науково-дослідного інституту лісового та агролісного господарства і Інституту громадськості.

Економічна правда