Всі розділи
Укр / Рус

Фінська авіакомпанія хоче тимчасово скоротити персонал через коронавірус

Четвер, 13 лютого 2020, 13:02
 

Фінська авіакомпанія Finnair проведе переговори щодо скорочення персоналу, які торкнуться пілотів далеких рейсів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію Yle.

Переговори викликані винятковою ситуацією, що склалася внаслідок епідемії коронавірусу. Метою переговорів є з'ясування можливості тимчасового звільнення персоналу.

Авіакомпанія скасувала всі рейси, що прямують до континентального Китаю аж до кінця березня. В цілому скасовано близько двохсот рейсів.

Переговори почнуться наступного тижня і торкнуться близько семисот пілотів далеких рейсів.

Десятки авіакомпаній по всьому світу скасували рейси в Китай для запобігання подальшого поширення коронавірусу.

Також багато компаній призупинили або перервали відрядження своїх співробітників.

Читайте також: Коронавірус б'є не тільки по людях: чим епідемія з Китаю загрожує світовій економіці

Європейська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

авіа коронавірус

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Boeing не отримала за січень жодного замовлення вперше з 1962 року 12 лютого 2020, 12:20
Кількість авіаперевезень за січень збільшилась майже на 7% 11 лютого 2020, 16:44
Air Serbia запускає новий рейс Львів-Белград 11 лютого 2020, 14:25
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!