Микитасю продовжили строк дії запобіжного заходу

12 лютого, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду продовжив строк дії обов'язків, покладених на експрезидента державної корпорації "Укрбуд" Максима Микитася ще на 2 місяці.

Про це повідомляє прес-служба ВАКС.

Микитась може не залишати місце проживання без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду, має утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у даному кримінальному провадженні.

Також він має здати на зберігання до відповідного підрозділу Державної міграційної служби свій паспорт (паспорти) для виїзду закордон, інші документи, що дають право виїзду закордон, а також носити електронний засіб контролю ("браслет").

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Нагадуємо:

Нещодавно Микитася в аеропорту "Бориспіль" зняли з рейсу при спробі вильоту з України до Великої Британії.

Максима Микитася підозрюють у заволодінні майном Нацгвардії на суму понад 81 мільйон гривень.

У 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС, пізніше реорганізоване в Нацгвардію, та компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс.

В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць.

У 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від цих квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, який та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва, біля станції метро "Червоний хутір".

4 жовтня 2019 року Вищий антикорсуд обрав Микитасю запобіжний захід у вигляді застави в сумі 5,5 мільйона гривень.

22 жовтня 2019 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду арештувала Микитася до 14 листопада і збільшила заставу як альтернативу з 5,5 до 80 мільйонів гривень.

25 жотвня 2019 року за Микитася внесли заставу.

25 грудня 2019 року Микитасю продовжили запобіжний захід до 14 лютого 2020 року.