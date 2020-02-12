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Більше 50% операцій з банківськими картками в Україні тепер безготівкові — НБУ

Середа, 12 лютого 2020, 18:20
 

Частка обсягу безготівкових операцій у 2019 році становила 50,3% від усіх операцій з картками (за підсумками 2019 року - 45,1%).

Про це повідомляє прес-служба НБУ у Facebook.

Зазначається, що 5 років тому цей показник становив лише 25%.

У НБУ підкреслюють, що у 2019 році 8 із 10 операцій із платіжними картками були безготівковими.

"Розподіл безготівкових операцій за видами операцій свідчить, що у минулому році найбільша кількість операцій із використанням карток припадала на розрахунки в торговельних мережах – 51,2 %, за обсягами – домінували перекази з картки на картку – 42,4 %", - йдеться у повідомленні.

За даними НБУ, в Україні наразі є 68,9 млн платіжних карток - за останній рік їх кількість зросла на 16%.

Крім цього, за 2019 рік кількість безконтактних платіжних карток зросла більш ніж удвічі - з 3,9 млн до 8,6 млн. 

Економічна правда

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