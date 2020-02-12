Косюк вважає, що його бізнес не зміниться після земельної реформи

Власник агроіндустріального холдингу МХП, мільярдер Юрій Косюк заявив, що у разі відкриття ринку землі не очікує на зміни у своєму бізнесі.

Про це він сказав в інтерв'ю LIGA.net.

Косюк повідомив, що для нього не має значення, хто буде володіти землею.



"В кінці-кінців, він все одно прийде до мене і мої 200 контактів з пайовиками перетворяться в 30 контактів з землевласниками, які не знають, що з цією землею робити. А мені, по суті, все одно", - говорить власник МХП.

Бізнесмен вважає, що ринок землі має бути вільним, а людей не можна обмежувати у праві розпоряджатись своєю власністю. "На мій погляд, суспільство нечесно надходить щодо власників такого майна", - додав він.

Нагадаємо:

13 листопада Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт 2178-10, який скасовує заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Міністр економіки Тимофій Милованов вважає, що вартість оренди сільгоспземель зростатиме після скасування земельного мораторію в жовтні 2020 року.

6 лютого Верховна Рада почала розглядати закон про продаж землі у другому читанні, в якому понад 4000 правок.

З 13:00 четверга до 13:00 п’ятниці 7-го лютого ада розглянула 216 правок до закону про продаж земель сільськогосподарського призначення у другому читанні.



Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія очікує, що Верховна Рада в середині квітня буде голосувати за законопроєкт про продаж земель сільськогосподарського призначення в другому читанні.