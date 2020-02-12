За два місяці ДФС ліквідувала майже 700 нелегальних заправок

З 13 грудня 2019-го року Державна фіскальна служба перевірила 1399 нібито нелегальних АЗС, з яких було припинено діяльність 658 заправок.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Також на 482 незаконних об’єктах торгівлі пальних було демонтовано обладнання, що використовувалось у протиправній діяльності.

Серед усіх нелегальних АЗС, лише для 40 - забезпечено початок оформлення необхідних ліцензії 40 суб’єктами господарювання.

За цей період ДФС з незаконного обігу вилучено більше 9,4 тис. тонн пально-мастильних матеріалів на загальну суму понад 196 млн. грн. та обладнання незаконних АЗС/АГЗС загальною вартістю більше 150 млн. грн.

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Нагадаємо:

Прем'єр Олексій Гончарук заявив, що у результаті боротьби з незаконними АЗС та окремих комунікацій з учасниками ринку за 2 місяці ціна на дизельне пальне у середньому знизилась на 2 гривні.

26 грудня прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що дав доручення ДФС, правоохоронцям та органам контролю до 9 січня 2020 року вирішити проблему нелегального обігу палива.

28 грудня СБУ відзвітувала, що припинила діяльність майже 300 нелегальних автозаправних комплексів у всіх регіонах України.

3 січня у ДФС повідомили, що податкова міліція ліквідувала 264 нелегальні АЗС.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук запевняє, що всі тіньові схеми на ринку нафтопродуктів будуть викриті й ліквідовані, а їхні учасники – притягнуті до відповідальності.

Економічна правда