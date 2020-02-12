Реальні зарплати в Німеччині ростуть шостий рік поспіль

Рівень реальних доходів у Німеччині в 2019 році зріс вшосте поспіль.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle, такі дані 12 лютого оприлюднило Федеральне статистичне відомство Німеччини.

У той час, як показники заробітних плат минулого року збільшилися на 2,6%, споживчі ціни зросли лише на 1,4%. Таким чином реальні зарплати за рік підвищилися на 1,2%. У 2018 році аналогічний показник склав 1,3%.

"Таким чином, в 2019 році продовжилася тенденція минулих років, протягом яких загальні суми заробітку найманих працівників росли швидче, ніж споживчі ціни", - йдеться в заяві відомства.

З 2010 року зростання реальних цін у Німеччині щорічно становило в середньому 1,2%. Ця тенденція, а також рекордний рівень зайнятості останніх років значною мірою пожвавили економічне зростання в країні.

Як повідомлялось, місячна мінімальна заробітна плата у східних країнах Євросоюзу складала минулого року менш як 600 євро, тоді як на північному заході вона сягала понад 1500 євро.

Європейська правда