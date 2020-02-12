Іспанський суд дозволив вираховувати гроші з зарплати за перерви на куріння

Компанія, яка вираховувала у співробітників гроші з зарплати за перерви на куріння, виграла справу у вищому суді Іспанії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Енергетична компанія Galp заявляє, що застосовувала іспанський закон, коли почала віднімати час, проведений за межами приміщень, з робочих днів співробітників.

Останні зміни в іспанському законодавстві вимагають від компаній реєструвати входи і виходи співробітників з робочого місця.

Моніторинг повинен був запобігти експлуатації працівників і підвищити гнучкість в робочий час за контрактом.

Передбачалося також вирішити проблему неоплачуваної понаднормової роботи в Іспанії - в 2019 році майже три мільйони понаднормових годин не оплачувалися.

Але ця вимога мала непередбачені наслідки для приблизно 10 мільйонів курців в Іспанії.

Реєструючи, коли співробітники йдуть і входять в офіс, компанії можуть підрахувати, скільки часу співробітники проводять на робочому місці.

Високий суд Іспанії спирався на попередню постанову про те, що працівники не мають права на оплачувану сигарету, каву або перерву на сніданок.

Іспанські робітники витрачають на дрібні перерви більше годин на рік, ніж більшість інших європейців, за винятком Італії та Португалії.

Європейська правда