Boeing не отримала за січень жодного замовлення вперше з 1962 року

Компанія Boeing уперше з 1962 року не отримала за місяць жодного замовлення на літаки.

Про це повідомляє CNBC.

При цьому головний конкурент компанії - Airbus - за січень отримав замовлення на 274 літаки.

Також зазначається, що за січень Boeing поставила всього 13 нових літаків, у тому числі шість 787 Dreamliner, два 777, два 767 і три 737NG.

Минулого року Boeing завершив січень із 45 новими замовленнями та поставками 46 літаків.

Нагадаємо:

Спеціалісти компанії Boeing виявили новий дефект у програмному забезпеченні літаків 737 MAX.

Державна авіаційна служба України заборонила польоти на літаках Boeing 737-8 MAX або Boeing 737-9 MAX над Україною, з неї чи до неї.

Американська компанія Boeing повністю перепише програмне забезпечення для літаків 737 MAX, заборонених для експлуатації після двох катастроф.