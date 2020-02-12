Boeing не отримала за січень жодного замовлення вперше з 1962 року
Компанія Boeing уперше з 1962 року не отримала за місяць жодного замовлення на літаки.
Про це повідомляє CNBC.
При цьому головний конкурент компанії - Airbus - за січень отримав замовлення на 274 літаки.
Також зазначається, що за січень Boeing поставила всього 13 нових літаків, у тому числі шість 787 Dreamliner, два 777, два 767 і три 737NG.
Минулого року Boeing завершив січень із 45 новими замовленнями та поставками 46 літаків.
Нагадаємо:
Спеціалісти компанії Boeing виявили новий дефект у програмному забезпеченні літаків 737 MAX.
Державна авіаційна служба України заборонила польоти на літаках Boeing 737-8 MAX або Boeing 737-9 MAX над Україною, з неї чи до неї.
Американська компанія Boeing повністю перепише програмне забезпечення для літаків 737 MAX, заборонених для експлуатації після двох катастроф.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua