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Гончарук розраховує на швидке підписання "промислового безвізу" з ЄС

Вівторок, 11 лютого 2020, 19:05
 

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук вважає, що перша угода ACAA (так званий "промисловий безвіз") буде підписана найближчими роками.

Про це він заявив у Києві на спільному брифінгу із комісаром ЄС з питань політики сусідства і розширення Олівером Варгеї, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Гончарук запевнив, що дискусія щодо АСАА була значною частиною його переговорів із комісаром.

"Ми розраховуємо на серйозний прогрес по АСАА вже цього року і вийти на підписання ближчими роками", - заявив він.

Як відомо, раніше торговий представник України Тарас Качка прогнозував початок переговорів по АСАА вже у 2020 році.

Європейська правда

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Гончарук

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