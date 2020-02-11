Гончарук розраховує на швидке підписання "промислового безвізу" з ЄС
Вівторок, 11 лютого 2020, 19:05
Прем’єр-міністр Олексій Гончарук вважає, що перша угода ACAA (так званий "промисловий безвіз") буде підписана найближчими роками.
Про це він заявив у Києві на спільному брифінгу із комісаром ЄС з питань політики сусідства і розширення Олівером Варгеї, повідомляє кореспондент "Європейської правди".
Гончарук запевнив, що дискусія щодо АСАА була значною частиною його переговорів із комісаром.
"Ми розраховуємо на серйозний прогрес по АСАА вже цього року і вийти на підписання ближчими роками", - заявив він.
Як відомо, раніше торговий представник України Тарас Качка прогнозував початок переговорів по АСАА вже у 2020 році.
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