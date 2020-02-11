У Податковій пояснили, чи можуть ФОПи витрачати кошти з бізнес-рахунків на особисті потреби

Фізособи-підприємці можуть витрачати кошти з бізнес-рахунків на особисті потреби тільки після сплати податків.

Таке роз'яснення оприлюднили на сайті інформаційно-довідкового департаменту Державної податквої служби.

Зазначається, що ФОПи, відповідно до законодавства, мають право використовувати свій прибуток на свій розсуд за умови сплати всіх податків, зборів та інших платежів, передбачених законодавством.

Нагадаємо:

2 січня 2020 року набула чинності постанова Нацбанку, яка містить пряму заборону на витрачання коштів з бізнес-рахунків ФОПів на особисті, не пов'язані з бізнесом, потреби.

Ця норма вже обговорювалася в серпні 2019 року. Тоді в Нацбанку заявили, що вона носить "технічний уточнюючий характер" і фактично не містить змін для ФОП.

"Чинні вимоги Інструкції вже і так передбачають, що фізична особа, яка здійснює підприємницьку/незалежну професійну діяльність має відкрити у банку окремі рахунки - для здійснення підприємницької діяльності та для власних потреб. Тож і сьогодні фізична особа-підприємець може витрачати кошти з підприємницького рахунку лише для здійснення підприємницької діяльності", - заявляли у Нацбанку.

16 січня 2020 року Нацбанк зупинив норму постанови, якою забороняється ФОПам витрачати кошти з бізнес-рахунків на власні, не пов'язані з бізнесом потреби.

Економічна правда