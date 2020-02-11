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У 2020 році 16 банків пройдуть стрес-тестування

Вівторок, 11 лютого 2020, 14:10
 

Нацбанк визначив перелік банків, які проходитимуть стрес-тестування у 2020 році, а також затвердив технічне завдання для його проведення.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Оцінка стійкості здійснюватиметься станом на 1 січня 2020 року. Вона передбачає оцінку якості активів (asset quality review - AQR) для всіх банків та додатково стрес-тестування для окремо визначеного переліку великих банків", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що оцінку якості активів у 2020 році проходитимуть 74 із 75 установ, які мають банківські ліцензії (банк "Розрахунковий центр", який здійснює лише розрахункові операції, не проходитиме оцінку стійкості).

У 2020 році стрес-тестування проходитимуть такі банки:

  • Ощадбанк
  • Альфа-банк
  • Укрексімбанк
  • ПУМБ
  • Універсал Банк
  • Банк Південний
  • Таскомбанк
  • Мегабанк
  • А-Банк
  • Сбербанк
  • Банк Кредит Дніпро
  • Банк Восток
  • МТБ Банк
  • Банк інвестицій та заощаджень
  • Правекс Банк
  • Банк Форвард

"За результатами оцінки стійкості для банків буде визначено необхідний рівень нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2) та нормативу достатності основного капіталу (Н3)", - зазначили у НБУ.

Нагадаємо:

З 2018 року Національний банк розпочав проведення оцінки стійкості банків, яка передбачає, в тому числі, проведення стрес-тестування для окремо визначеного Національним банком переліку банків.

У процесі стрес-тестування визначаються оціночні показники фінансової звітності банку (балансу та звіту про прибутки і збитки) та необхідний рівень капіталу на три роки після звітної дати за базовим та несприятливим макроекономічними сценаріями.

Економічна правда

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