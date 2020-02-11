У 2020 році 16 банків пройдуть стрес-тестування

Нацбанк визначив перелік банків, які проходитимуть стрес-тестування у 2020 році, а також затвердив технічне завдання для його проведення.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Оцінка стійкості здійснюватиметься станом на 1 січня 2020 року. Вона передбачає оцінку якості активів (asset quality review - AQR) для всіх банків та додатково стрес-тестування для окремо визначеного переліку великих банків", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що оцінку якості активів у 2020 році проходитимуть 74 із 75 установ, які мають банківські ліцензії (банк "Розрахунковий центр", який здійснює лише розрахункові операції, не проходитиме оцінку стійкості).

У 2020 році стрес-тестування проходитимуть такі банки:

Ощадбанк

Альфа-банк

Укрексімбанк

ПУМБ

Універсал Банк

Банк Південний

Таскомбанк

Мегабанк

А-Банк

Сбербанк

Банк Кредит Дніпро

Банк Восток

МТБ Банк

Банк інвестицій та заощаджень

Правекс Банк

Банк Форвард

"За результатами оцінки стійкості для банків буде визначено необхідний рівень нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2) та нормативу достатності основного капіталу (Н3)", - зазначили у НБУ.

Нагадаємо:

З 2018 року Національний банк розпочав проведення оцінки стійкості банків, яка передбачає, в тому числі, проведення стрес-тестування для окремо визначеного Національним банком переліку банків.

У процесі стрес-тестування визначаються оціночні показники фінансової звітності банку (балансу та звіту про прибутки і збитки) та необхідний рівень капіталу на три роки після звітної дати за базовим та несприятливим макроекономічними сценаріями.

Економічна правда