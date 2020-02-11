У 2020 році 16 банків пройдуть стрес-тестування

Нацбанк визначив перелік банків, які проходитимуть стрес-тестування у 2020 році, а також затвердив технічне завдання для його проведення.
Про це повідомляє прес-служба НБУ.
"Оцінка стійкості здійснюватиметься станом на 1 січня 2020 року. Вона передбачає оцінку якості активів (asset quality review - AQR) для всіх банків та додатково стрес-тестування для окремо визначеного переліку великих банків", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що оцінку якості активів у 2020 році проходитимуть 74 із 75 установ, які мають банківські ліцензії (банк "Розрахунковий центр", який здійснює лише розрахункові операції, не проходитиме оцінку стійкості).
У 2020 році стрес-тестування проходитимуть такі банки:
- Ощадбанк
- Альфа-банк
- Укрексімбанк
- ПУМБ
- Універсал Банк
- Банк Південний
- Таскомбанк
- Мегабанк
- А-Банк
- Сбербанк
- Банк Кредит Дніпро
- Банк Восток
- МТБ Банк
- Банк інвестицій та заощаджень
- Правекс Банк
- Банк Форвард
"За результатами оцінки стійкості для банків буде визначено необхідний рівень нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2) та нормативу достатності основного капіталу (Н3)", - зазначили у НБУ.
Нагадаємо:
З 2018 року Національний банк розпочав проведення оцінки стійкості банків, яка передбачає, в тому числі, проведення стрес-тестування для окремо визначеного Національним банком переліку банків.
У процесі стрес-тестування визначаються оціночні показники фінансової звітності банку (балансу та звіту про прибутки і збитки) та необхідний рівень капіталу на три роки після звітної дати за базовим та несприятливим макроекономічними сценаріями.
Економічна правда