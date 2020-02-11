Всі розділи
Укр / Рус

Заборону на російські соцмережі продовжать – міністр

Вівторок, 11 лютого 2020, 12:04
 

Міністерство культури, молоді та спорту ініціюватиме продовження заборони на російські соціальні мережі та медіа.

Джерело: інтерв'ю міністра культури Володимира Бородянського "РБК-Україна"

Пряма мова: "Будемо ініціювати. Обов'язково".

Деталі: За словами Бородянського, відновлення доступу до російських соцмереж і ЗМІ навесні, коли закінчуються терміни заборони, не буде.

А щодо продовження блокування росмедіа і соцмереж "навіть немає ніякої дискусії".

Передісторія:  

16 травня 2017 року президент Петро Порошенко підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, серед яких соцмережі "Вконтакте" і "Одноклассники", компанія "Яндекс".

У квітні 2018 року сайт "Вконтакте" був на 11 місці за відвідуваністю. 

У січні 2019 року "Вконтакте" втратив позиції, але все ще був у топ-25 сайтів в Україні.

Читайте також: Три роки без "Вконтакті": яким соцмережам віддають перевагу українці

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

соцмережі Росія

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Зеленського просять розблокувати російські сайти — петиція 17 січня 2020, 19:35
Стало відомо, які теми найбільше обговорювали у Twitter у 2019 році 10 грудня 2019, 17:43
У WhatsApp з'явилися нагадування 9 грудня 2019, 10:46
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!