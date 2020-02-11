Заборону на російські соцмережі продовжать – міністр
Міністерство культури, молоді та спорту ініціюватиме продовження заборони на російські соціальні мережі та медіа.
Джерело: інтерв'ю міністра культури Володимира Бородянського "РБК-Україна"
Пряма мова: "Будемо ініціювати. Обов'язково".
Деталі: За словами Бородянського, відновлення доступу до російських соцмереж і ЗМІ навесні, коли закінчуються терміни заборони, не буде.
А щодо продовження блокування росмедіа і соцмереж "навіть немає ніякої дискусії".
Передісторія:
16 травня 2017 року президент Петро Порошенко підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, серед яких соцмережі "Вконтакте" і "Одноклассники", компанія "Яндекс".
У квітні 2018 року сайт "Вконтакте" був на 11 місці за відвідуваністю.
У січні 2019 року "Вконтакте" втратив позиції, але все ще був у топ-25 сайтів в Україні.
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