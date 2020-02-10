Всі розділи
Укр / Рус

Україна і Канада готові до формальних переговорів про розширення ЗВТ — Гончарук

Понеділок, 10 лютого 2020, 18:35
 

Технічні консультації про розширення Угоди про вільну торгівлю між Україною і Канадою на рівні експертів завершилися.

Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу українського уряду.

10 лютого Гончарук зустрівся з пані послом Канади в Україні Ларисою Ґаладзою.

"Найактуальнішим питанням наших двосторонніх відносин є розширення двосторонньої Угоди про вільну торгівлю у сфері послуг та інвестицій. За моєю інформацією, технічні консультації на рівні експертів завершено. Тепер ми маємо розпочати формальні переговори про розширення", - сказав Гончарук.

"Важливо, щоб відповідні директиви від уряду Канади та президента України були отримані у найближчі тижні", - додав він.

Прем'єр також розповів, що у травні цьогоріч запланований приїзд до України спеціальної оцінювальної місії Департаменту імміграції Канади, спрямований на лібералізацію візової політики для українців.

Європейська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Канада Україна торгівля

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Три поради з Канади: на що звернути увагу українським експортерам одягу 21 січня 2020, 15:13
Канадські факти про продаж сільськогосподарської землі 12 листопада 2019, 09:51
В Канаді без електропостачання залишилися близько мільйона осіб 2 листопада 2019, 12:01
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!