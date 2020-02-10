"Зарплатне рабство": НБУ дозволить обирати, у якому банку отримувати зарплату

Нацбанк планує оптимізувати порядок переказу коштів роботодавцем на виплату зарплати працівникам - працівник зможе самостійно обирати банк, у якому отримуватиме зарплату.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Зазначається, що відповідні зміни містить проєкт постанови правління НБУ "Про внесення змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті", який пропонується для громадського обговорення.

"Це дасть можливість працюючим громадянам реалізувати право самостійно відкривати рахунок у будь-якому банку для отримання заробітної плати або винагороди за виконану роботу", - йдеться у повідомленні.

"Громадянин, а не роботодавець, має сам обирати банк, що обслуговуватиме його рахунок. Таке право передбачене законодавством про оплату праці, і ми хочемо, щоб це право дійсно реалізовувалося.

Адже це стимулюватиме банки до конкуренції, сприятиме підвищенню рівня обслуговування клієнтів та розширення спектру банківських послуг", - заявив застпуник голови НБУ Сергій Холод.

Зауваження та пропозиції до проєкту приймаються до 10 березня 2020 року на поштову та електронну адресу НБУ.

Нагадаємо:

Кабмін на засіданні 27 грудня зняв обмеження щодо переліку банків, через які працівники бюджетних установ можуть отримувати виплати.

Економічна правда