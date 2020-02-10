Коболєв про можливі прямі поставки газу з РФ: Наразі ніяких "стопорів" немає

Вікно прямих поставок російського газу в Україну наразі залишається відкритим, але заборонити поставки можуть у випадку прийняття політичного рішення, правоохоронних органів або РНБО.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

"У рамках чинного регулювання, якщо вони виконають усі вимоги за фінансовими гарантіями, по забезпеченню, оператор не матиме підстав відповісти "ні".

Якщо тільки не будуть прийняті якісь інші політичні рішення, правоохоронних органів або РНБО, які заборонять це робити. Таке вікно в даний момент часу залишається відкритим", - розповів він.

Відповідаючи на питання. чи є якісь "стопори", щоб постачати газ із РФ в Україну напряму, голова правління "Нафтогазу" сказав:

"Принаймні, мені про такі стопори зараз невідомо".

На питання, чи є політична воля у нинішнього керівництва країни здійснювати прямі поставки російського газу, Коболєв відповів:

"Я не знаю. Я чув дуже різні думки з цього приводу від різних людей і я не знаю, яка думка є домінуючою".

Нагадаємо:

У січні виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко повідомив, що ніяких контрактів та перемовин щодо купівлі газу у "Газпрому" напряму немає.

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба вважає, що Україна ще не готова для повернення до прямих постачань газу з РФ і має намір це робити тільки в рамках загальноєвропейського ринку.

Нещодавно голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв заявив, що НАК поки не веде переговорів з російським Газпромом щодо прямих поставок газу в Україну з Росії, але в майбутньому це може статися.