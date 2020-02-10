Гончарук обіцяє, що після відкриття ринку землі всі міфи розвіються

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Прем'єр-міністр Олексій Гончарук запевняє, що після відкриття ринку землі міфи, якими "лякають" суспільство, не справдяться.

Джерело: інтерв'ю Гончарука "Українській правді"

Пряма мова: "Є велика кількість популістичних сил, які намагаються налякати суспільство і таким чином стримати за рахунок страху, навіювання якихось там міфів, стримати Україну від цього дуже важливого, дуже правильного кроку".

"Коли ми його зробимо, якщо ми його зробимо... Якщо парламент таки ухвалить відповідний закон, він вступить в законну силу, президент його підпише, то суспільство дуже швидко побачить, що всі ті міфи, якими його лякали, вони не справдилися".

Деталі: Гончарук висловив переконання, що будь-яке відкриття ринку землі в Україні - "величезний крок вперед".

Дослівно: "Це такий, скоріше, світоглядний величезний крок", - зазначив прем'єр.

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Нагадаємо,

На початку вересня 2019 року президент Володимир Зеленський доручив уряду підготувати, а парламенту ухвалити до 1 грудня законопроєкт про ринок земель сільськогосппризначення зі скасуванням мораторію на продаж землі.

3 січня до ВР було подано законопроєкт про обіг земель сільгосппризначення №2278-10 з правками до другого читання. Документ передбачає заборону іноземцям набувати право власності на земельні ділянки - заборона втратить чинність за умови схвалення продажу землі іноземцям на референдумі.

6 лютого парламент розпочав розгляд у другому читанні законопроєкту про ринок землі із 4018 правок. За перший день розглянули 184 поправки. Повна процедура розгляду може тривати три-п’ять пленарних тижнів.

Вересневе соцопитування КМІСу показало, що 52% українців не схвалюють ідею скасувати мораторій на землю, підтримують рішення Зеленського лише 35% опитаних, а 64% респондентів – за референдум із цього питання.

Згідно з листопадовим опитуванням "Центру Разумкова", 77,6% українців взяли б участь у референдумі щодо скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення, якби він відбувався найближчої неділі. 68,3% з них проголосували б за продовження мораторію.