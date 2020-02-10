Українська компанія вироблятиме веганське молоко, інвестиції склали 5 мільйонів євро

Компанія "Вітмарк-Україна" розпочала виробництво і дистрибуцію рослинного молока під торговою маркою Vega Milk, інвестиції в переобладнання діючого заводу склали близько 5 мільйонів євро.

Про це повідомляє InfAgro.

Компанія збирається випустити 11 найменувань рослинного молока: на основі злаків, горіхів і з додаванням фруктів.

"Наш бізнес спеціалізується на соках, напоях і дитячому харчуванні.... Наша компанія, по суті, побудувала новий завод з повним циклом виробництва рослинного молока, починаючи з заготівлі свіжої сировини, а це українські злакові культури: овес, гречка, пшениця.

У нас власні цехи зберігання, найсучасніше процесингове обладнання та лінії розливу в асептичну упаковку ...Інвестиції склали близько 5 млн євро", - повідомляє президент "Вітмарк-Україна" Віталій Виницкий,

Альтернативне молока з рослинних інгредієнтів демонструє стрімке зростання, особливо в Північній Америці і Європі.

Експерти оцінюють світовий ринок рослинного молока до 2024 року у 40 мільярдів доларів.