Всі розділи
Укр / Рус

Українська компанія вироблятиме веганське молоко, інвестиції склали 5 мільйонів євро

Понеділок, 10 лютого 2020, 13:23
 

Компанія "Вітмарк-Україна" розпочала виробництво і дистрибуцію рослинного молока під торговою маркою Vega Milk, інвестиції в переобладнання діючого заводу склали близько 5 мільйонів євро.

Про це повідомляє InfAgro.

Компанія збирається випустити 11 найменувань рослинного молока: на основі злаків, горіхів і з додаванням фруктів.

"Наш бізнес спеціалізується на соках, напоях і дитячому харчуванні.... Наша компанія, по суті, побудувала новий завод з повним циклом виробництва рослинного молока, починаючи з заготівлі свіжої сировини, а це українські злакові культури: овес, гречка, пшениця.

У нас власні цехи зберігання, найсучасніше процесингове обладнання та лінії розливу в асептичну упаковку ...Інвестиції склали близько 5 млн євро", - повідомляє президент "Вітмарк-Україна" Віталій Виницкий,

Альтернативне молока з рослинних інгредієнтів демонструє стрімке зростання, особливо в Північній Америці і Європі.

Експерти оцінюють світовий ринок рослинного молока до 2024 року у 40 мільярдів доларів.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

виробництво

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Roshen судиться за бренд "Київський торт" з виробником морозива 30 січня 2020, 09:25
Toyota зупиняє виробництво в Китаї через коронавирус 29 січня 2020, 09:31
Україна скоротила виробництво сталі, але втримала позиції у світовому рейтингу 28 січня 2020, 12:54
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!