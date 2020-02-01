США ввели візові обмеження для громадян 6 країн

Президент США Дональд Трамп підписав указ, що вводить візові обмеження для громадян шести держав.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки".

Згідно з указом, припинена видача імміграційних віз для деяких громадян М'янми, Еритреї, Киргизстану та Нігерії. Деякі громадяни Судану і Танзанії не зможуть брати участі в лотереї "грін-кард".

Нові обмеження не поширюються на неімміграційні візи - туристичні, бізнес та інші.

Також зберігають силу візові обмеження, встановлені в 2017 році для громадян Ірану, Лівії, Північній Кореї, Сирії, Венесуели, Ємену та Сомалі

Це рішення обумовлене тим, що власника імміграційної візи набагато складніше видворити за межі США, ніж власника американської візи будь-якого іншого типу.

У список потрапили держави, які не привели свої протоколи і процедури ідентифікації осіб відповідно до стандартів США, або не надають США інформацію, необхідну для забезпечення безпеки Сполучених Штатів.

В указі президента Трампа, зокрема, сказано, що Киргизстан не випускає електронних паспортів та/або не ділиться деякими видами інформації, включаючи інформацію, що стосується громадської безпеки і тероризму.

Трамп сподівається, що його жорстка імміграційна політика допоможе мобілізувати прихильників для переобрання на виборах у листопаді.

Європейська правда