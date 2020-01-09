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Кількість українців в Естонії зросла на 6,5% і перевищила 10 тисяч осіб

Четвер, 9 січня 2020, 19:47
 

Кількість громадян України, які проживають в Естонії, зросла за останній рік на 6,5% і перевищила 10 000 осіб.

Такими є оновлені дані реєстру населення Естонії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

Станом на 1 січня 2019 року в Естонії проживав 9771 громадянин України, а через рік - 10 400.

За останні два роки також помітно зросла в Естонії кількість громадян Нігерії та Індії. Якщо станом на 1 січня 2018 року в Естонії проживало 435 громадян Нігерії, то через рік їх вже було 600, а до теперішнього часу - 713. Число громадян Індії зросло з 532 два роки тому до 849 в даний час.

За даними реєстру населення, станом на 1 січня цього року в Естонії проживало 1 337 039 осіб. З них 1 132 022 є громадянами Естонії. Не рахуючи осіб без громадянства і з громадянством РФ, в Естонії проживають громадяни 146 країн.

Число російських громадян в Естонії за рік скоротилося на 3,2% з 88 785 до 85 917 осіб, а число осіб без громадянства - на 6,7% з 76 148 до 71 051 осіб.

Європейська правда

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Естонія Україна населення

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