Японія відкрила ринок для українських яєць
Четвер, 9 січня 2020, 19:17
Україна погодила міжнародний ветеринарний сертифікат для експорту свіжих яєць до Японії.
Про це повідомляє прес-служба Держслужби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.
"Компетентні органи України і Японії узгодили міжнародний ветеринарний сертифікат для експорту свіжих яєць, призначених для споживання людиною з України до Японії", - йдеться у повідомленні.
Ознайомитися з сертифікатом можна за посиланням.
Нагадаємо:
У липні 2019 року Україну включили до переліку країн, з яких дозволено експорт до Японії сирого молока та молочних продуктів (включно з маслом та сиром).
Економічна правда
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