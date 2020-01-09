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Японія відкрила ринок для українських яєць

Четвер, 9 січня 2020, 19:17
 

Україна погодила міжнародний ветеринарний сертифікат для експорту свіжих яєць до Японії.

Про це повідомляє прес-служба Держслужби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

"Компетентні органи України і Японії узгодили міжнародний ветеринарний сертифікат для експорту свіжих яєць, призначених для споживання людиною з України до Японії", - йдеться у повідомленні.

Ознайомитися з сертифікатом можна за посиланням.

Нагадаємо:

У липні 2019 року Україну включили до переліку країн, з яких дозволено експорт до Японії сирого молока та молочних продуктів (включно з маслом та сиром).

Економічна правда

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Японія експорт молоко

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