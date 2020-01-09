МВФ зробив безкоштовним доступ до усіх опублікованих онлайн-матеріалів

Доступ до усіх опублікованих онлайн матеріалів Міжнародного валютного фонду з нового року став безкоштовним.

Про це повідомив у Facebook заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован.

За його словами, раніше більшість із 21 тисячі публікацій МВФ, включно з архівними з 1946 року, були платними.

"Тепер будь-яка зацікавлена людина в будь-якій країні з будь-якого девайса може отримати доступ до книг, статей, періодичних звітів, статистичних таблиць фахівців МВФ, не сплачуючи ні цента", - написав Рашкован.

Економічна правда