МВФ зробив безкоштовним доступ до усіх опублікованих онлайн-матеріалів
Четвер, 9 січня 2020, 17:04
Доступ до усіх опублікованих онлайн матеріалів Міжнародного валютного фонду з нового року став безкоштовним.
Про це повідомив у Facebook заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован.
За його словами, раніше більшість із 21 тисячі публікацій МВФ, включно з архівними з 1946 року, були платними.
"Тепер будь-яка зацікавлена людина в будь-якій країні з будь-якого девайса може отримати доступ до книг, статей, періодичних звітів, статистичних таблиць фахівців МВФ, не сплачуючи ні цента", - написав Рашкован.
Економічна правда
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