Бізнес-омбудсмен: За певних умов українська економіка може наздогнати польську за 15 років

Бізнес-омбудсмен Марчін Свенчицький вважає, що у випадку дотримання низки умов українська економіка може досягти рівня польскої через 15 років - серед цих умов він назвав реалізацію усіх рішень Угоди про асоціацію з ЄС.

Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

На питання, що він думає про оцінки Світового банку, згідно з якими Україна досягне рівня Польщі за нинішніх темпів зростання економіки через 50 років, бізнес-омбудсмен відповів:

"Я здивований. Упевнений, що Україна може швидше досягти рівня Польщі. Але потрібно домагатися, щоб суди стали незалежними. Важливо вести ефективну боротьбу з корупцією. Також треба реалізувати всі рішення Угоди про асоціацію з Євросоюзом. Корисно було б з боку ЄС до кінця відкрити європейський ринок для України, тому що поки діють квоти та інші обмеження".

За його словами, Україна має активніше залучати іноземних інвесторів.

"Це був дуже важливий момент у розвитку Польщі. Справа в тому, що іноземні інвестори привезли в країну нові технології, нові канали співпраці з глобальним бізнесом, нові можливості виходу на міжнародні ринки. І це підтримало прогрес", - сказав Свенчицький.

Він додав, що також важливо запустити ринок землі.

"Думаю, що якщо Угода про асоціацію з ЄС буде повністю реалізована, то імідж України істотно покращиться. У результаті країна стане цікавою для міжнародного бізнесу, який може реалізовувати нові проекти в країні.

Наприклад, іноземці можуть звернути увагу на IT, оскільки тут високий рівень освіти. У цілому, якщо в країні політична і економічна обстановка буде стабілізована, а економіка буде відкрита для співпраці з іншими країнами, то знадобиться буквально п’ятнадцять років, щоб Україна досягла рівня Польщі ", - резюмував бізнес-омбудсмен.