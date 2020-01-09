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Транзитом через Україну пройшов перший контейнерний поїзд з Китаю до ЄС

Четвер, 9 січня 2020, 14:16

Перший контейнерний поїзд маршрутом з китайського міста Сіань до польського Славкува проїхав транзитом через Україну, шлях потяга становив майже 40 годин.

Про це повідомив голова правління Укрзалізниці Євген Кравцов у Facebook.

"Вперше поїзд їхав широкою колією LHS без перевантаження на кордоні. Зустрічали його колеги у польському Славкуві.

Широка колія, яка експлуатується на УЗ, найбільш протяжна на заході. Окрім цього, ми маємо ряд безперечних плюсів для таких маршрутів і їх розвитку в майбутньому: УЗ може бути частиною сухопутного маршруту, морського та маршруту ТМТМ", - пише Кравцов.

Водночас очільник УЗ наголошує, що обсяг транзитних перевезень через Україну падає.

"З 2008 року щороку обсяг транзитних перевезень Україною падає. Транзит з Китаю до країн ЄС має ряд штучних перепон з політичним забарвленням. Це питання не бізнесу, а геополітики. Але зі свого боку УЗ - максимально надійний партнер для транзиту. Бо пропонуємо альтернативні і вигідні маршрути", - підкреслив Кравцов.

Нагадуємо:

31 грудня голова правління Укрзалізниці Євген Кравцов заявив, що припиняє контракт із компанією, щоб почати роботу в публічному державному секторі.

Економічна правда

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Укразалізниця Китай

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