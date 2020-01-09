Транзитом через Україну пройшов перший контейнерний поїзд з Китаю до ЄС
Перший контейнерний поїзд маршрутом з китайського міста Сіань до польського Славкува проїхав транзитом через Україну, шлях потяга становив майже 40 годин.
Про це повідомив голова правління Укрзалізниці Євген Кравцов у Facebook.
"Вперше поїзд їхав широкою колією LHS без перевантаження на кордоні. Зустрічали його колеги у польському Славкуві.
Широка колія, яка експлуатується на УЗ, найбільш протяжна на заході. Окрім цього, ми маємо ряд безперечних плюсів для таких маршрутів і їх розвитку в майбутньому: УЗ може бути частиною сухопутного маршруту, морського та маршруту ТМТМ", - пише Кравцов.
Водночас очільник УЗ наголошує, що обсяг транзитних перевезень через Україну падає.
"З 2008 року щороку обсяг транзитних перевезень Україною падає. Транзит з Китаю до країн ЄС має ряд штучних перепон з політичним забарвленням. Це питання не бізнесу, а геополітики. Але зі свого боку УЗ - максимально надійний партнер для транзиту. Бо пропонуємо альтернативні і вигідні маршрути", - підкреслив Кравцов.
Нагадуємо:
31 грудня голова правління Укрзалізниці Євген Кравцов заявив, що припиняє контракт із компанією, щоб почати роботу в публічному державному секторі.
Економічна правда
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