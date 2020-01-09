Всі розділи
Укр / Рус

Зеленський поїде на всесвітній економічний форум в Давосі

Четвер, 9 січня 2020, 12:19
 

Президент Володимир Зеленський планує взяти участь у Всесвітньому економічному форумі, який відбудеться наприкінці січня в Давосі.

Про це свідчить список зареєстрованих з України учасників, який оприлюднила у Facebook Дарія Каленюк, виконавчий директор громадської організації "Центр протидії корупції", повідомляє "Європейська правда",.

Каленюк, яка також візьме участь у економічному форумі, повідомила, що з України зареєструвалося 6 учасників: президент України Володимир Зеленський, міністр закордонних справ Вадим Пристайко, олігарх Віктор Пінчук, який щорічно організовує Український сніданок в Давосі, нардеп від "Опозиційного блоку" Вадим Новинський, генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко і сама Каленюк.

Всесвітній економічний форум запланований у швейцарському Давосі 21-24 січня.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заборонив міністрам їхати і сам не відвідає Всесвітній економічний форум в Давосі, щоб зміцнити позиції партії серед виборців з робітничого класу.

Європейська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Давос

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Чи накриє Україну інвестиційний шторм у 2019 році 13 березня 2019, 09:03
Записки з Давосу: сині шапки і перші політичні дебати-2019 30 січня 2019, 13:33
Як зміниться наша робота в майбутньому. Давоські рецепти 29 січня 2019, 15:40
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!