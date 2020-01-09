Зеленський поїде на всесвітній економічний форум в Давосі
Президент Володимир Зеленський планує взяти участь у Всесвітньому економічному форумі, який відбудеться наприкінці січня в Давосі.
Про це свідчить список зареєстрованих з України учасників, який оприлюднила у Facebook Дарія Каленюк, виконавчий директор громадської організації "Центр протидії корупції", повідомляє "Європейська правда",.
Каленюк, яка також візьме участь у економічному форумі, повідомила, що з України зареєструвалося 6 учасників: президент України Володимир Зеленський, міністр закордонних справ Вадим Пристайко, олігарх Віктор Пінчук, який щорічно організовує Український сніданок в Давосі, нардеп від "Опозиційного блоку" Вадим Новинський, генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко і сама Каленюк.
Всесвітній економічний форум запланований у швейцарському Давосі 21-24 січня.
Як повідомлялося, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заборонив міністрам їхати і сам не відвідає Всесвітній економічний форум в Давосі, щоб зміцнити позиції партії серед виборців з робітничого класу.
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