SoftServe розширює програму співпраці з університетами

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Одна з найбільших в Україні ІТ-компаній SoftServe анонсувала розширення програми кооперації з університетами SoftServe partnership with Universities.

Мета – зробити освіту ближчою до актуальних потреб бізнесу, допомогти університетам готувати студентів до вимог ринку та реального робочого процесу.

SoftServe вже багато років працює з університетами та студентами, допомагаючи зробити технологічну освіту більш прикладною та релевантною до вимог сучасного ІТ-бізнесу.

SoftServe partnership with Universities має на меті поглибити цю співпрацю та пришвидшити трансформацію ІТ-освіти в Україні.

"В ІТ-галузі найбільше відчувається, наскільки стрімко біжить час. Мови програмування, технологічні рішення постійно трансформуються, виникають нові спеціальності на стику існуючих. Наприклад, DevOps та System Integration – це нові тенденції, про які 10 років тому ніхто навіть не міг здогадуватись. Бізнесу адаптуватися до них непросто, що вже говорити про освіту. До нас приходять випускники університетів з дуже сильною базовою підготовкою, далі ми їм допомагаємо набути навичок проектного менеджменту, роботи в команді тощо, які є не менш важливими для успішного старту кар’єри. Саме для того, щоб об’єднати ці два напрямки підготовки ми пропонуємо університетам партнерство. Адже трансформація освіти значно підсилить ІТ індустрію, основою якої є кваліфіковані фахівці", - зазначає Андрій Переймибіда, директор Talent Acceleration Center у SoftServe.

На програму SoftServe partnership with Universities може подаватися як університет загалом, так і викладачі індивідуально. Компанія готова допомагати, зокрема, в наступних напрямках:

- Розробка нових та оновлення існуючих навчальних програм;

- Співпраця викладачів з експертами компанії;

- Інтенсиви з технічних напрямків для викладачів;

- Організація crash-курсів та стажувань для студентів.

У рамках програми нещодавно SoftServe провів конференцію I-TECH TEACHERS – дводенний інтенсивний курс для викладачів університетів ІТ-напрямів.

Курс пройшов у Львові та зібрав понад 70 викладачів з різних університетів України.

Топ-менеджмент та провідні технічні спеціалісти компанії провели ряд воркшопів та презентацій, щоб занурити викладачів у реальність ІТ-індустрії України, донести дійсність, в якій працюють ІТ-компанії і, відповідно, виклики, з якими стикаються студенти, прийшовши на роботу.

Під час презентації I-TECH TEACHERS Тарас Кицмей, співзасновник та член Ради директорів компанії SoftServe зазначив: "Кожна зміна несе як можливості, так і загрози. Потрібно вибрати, на якій ви стороні. Ми – за можливості. Так само і університети закликаємо змінюватись відповідно до вимог часу, використовувати всі можливості, щоб запропонувати студентам найактуальніші знання".

Компанія планує зробити інтенсивний курс I-TECH TEACHERS щорічним і проводити його не лише у Львові, але в інших містах, аби постійно ділитися найактуальнішими знаннями, трендами, відкриттями з викладачами університетів.